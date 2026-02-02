6h Endurance Solex Moutier-Malcard

6h Endurance Solex

6h Endurance Solex Moutier-Malcard samedi 4 juillet 2026.

6h Endurance Solex

Moutier-Malcard Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

6h Endurance Solex
Samedi 4 Juillet
Essais 10h30
Départ 13h
Entrée gratuite
Restauration et buvette

Organisateur Cyclo Racing Team23   .

Moutier-Malcard 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 6h Endurance Solex

L’événement 6h Endurance Solex Moutier-Malcard a été mis à jour le 2026-01-29 par Creuse Tourisme