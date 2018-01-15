Festi’familles Moutier-Malcard
Festi’familles Moutier-Malcard dimanche 7 juin 2026.
Moutier-Malcard
Festi’familles
Parc munucipal Moutier-Malcard Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:50:00
fin : 2026-06-07 18:50:00
Date(s) :
2026-06-07
Festi’familles sur le thème de la nature
Le dimanche 7 juin
15h à 18h
Parc municipal de Moutier-Malcard
–> découverte des abeilles
–> plantes et fleurs comestibles,
–> balade à poneys
–> cirque
–> land art
+ un spectacle à 17h30 pour clôturer
Gratuit
Organisé par la CCPCM, Tiss’âges, Squat ados, Portes des loisirs, Loulou crèche et Loulou bus
Plus d’infos 07.64.74.87.85 .
Parc munucipal Moutier-Malcard 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 74 87 85
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English : Festi’familles
L’événement Festi’familles Moutier-Malcard a été mis à jour le 2026-04-16 par Portes de la Creuse en Marche