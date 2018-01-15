Moutier-Malcard

Festi’familles

Parc munucipal Moutier-Malcard Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:50:00

fin : 2026-06-07 18:50:00

Date(s) :

2026-06-07

Festi’familles sur le thème de la nature

Le dimanche 7 juin

15h à 18h

Parc municipal de Moutier-Malcard

–> découverte des abeilles

–> plantes et fleurs comestibles,

–> balade à poneys

–> cirque

–> land art

+ un spectacle à 17h30 pour clôturer

Gratuit

Organisé par la CCPCM, Tiss’âges, Squat ados, Portes des loisirs, Loulou crèche et Loulou bus

Plus d’infos 07.64.74.87.85 .

Parc munucipal Moutier-Malcard 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 74 87 85

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English : Festi’familles

L’événement Festi’familles Moutier-Malcard a été mis à jour le 2026-04-16 par Portes de la Creuse en Marche