6×6 Parcours photographique du Haut-Lignon, Jardin Botanique du Mazet6saint-Voy, Mazet-Saint-Voy

Informations pratiques

6×6 Parcours photographique du Haut-Lignon Samedi 26 juin 2027, 19h00 Jardin Botanique du Mazet6saint-Voy Haute-Loire

Expositions et rendez-vous culturels gratuits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-26T19:00:00+02:00 – 2027-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2027-06-26T19:00:00+02:00 – 2027-06-26T20:00:00+02:00

6X6 LE PARCOURS PHOTO DU HAUT-LIGNON

6 villages, 6 expositions

Chenereilles

Le Chambon-sur-Lignon

Le Mas-de-Tence

Mazet Saint-Voy

Saint-Jeures

Tence

Le festival de photographie 6×6, créé en 2021, se déroule chaque été dans les six communes du Haut-Lignon. Cet événement célèbre le talent de photographes, tant contemporains qu’historiques et explore des thèmes variés : l’eau, la ruralité, la route du lait, le regard des femmes…

À travers les propositions artistiques, 6×6 donne à voir avec un œil singulier des sujets essentiels.

Culture & ruralité

Le parcours 6×6 du Festival de photographie fait de chaque village du Haut-Lignon le lieu d’exposition et donc de découverte d’un artiste. Il offre ainsi une belle diversité de lieux et d’expériences.

Une partie des expositions sont installées en extérieur, permettant ainsi aux visiteurs d’apprécier les photographies à toute heure, dans un cadre naturel et pittoresque. Cette variété de lieux d’exposition crée une promenade artistique unique, mêlant patrimoine local et art photographique.

Des photographes de talent

La sélection de photographes du festival 6×6 est un savant mélange de grands noms de la photographie, tant d’hier que d’aujourd’hui, et d’artistes prometteurs. Ce parcours photographique à travers le Haut-Lignon propose une riche diversité d’approches artistiques et de perspectives visuelles. Les œuvres présentées reflètent une variété de styles et de thèmes, illustrant la profondeur et la diversité du médium photographique. Sous l’œil avisé des élus du comité de sélection des six communes, chaque artiste est choisi pour sa capacité à captiver et à provoquer la réflexion, faisant du festival un rendez-vous incontournable pour les amateurs de photographie et de culture.

Jardin Botanique du Mazet6saint-Voy Jardin botanique, 43520 Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0672809772 http://www.6x6photos-hautlignon.fr https://www.instagram.com/c.c.hautlignon/;https://www.facebook.com/CommunautedecommunesduHautLignon/ 6 expositions 6 communes en Haut-Lignon

Lieux non dédiés, en intérieur et extérieur Expositions gratuites

6X6 LE PARCOURS PHOTO DU HAUT-LIGNON

©c.c.hautlignon