6×6 Parcours photographique du Haut-Lignon, Jardin Botanique du Mazet6saint-Voy, Mazet-Saint-Voy
samedi 26 juin 2027 · Jardin Botanique du Mazet6saint-Voy · Mazet-Saint-Voy
Informations pratiques
6×6 Parcours photographique du Haut-Lignon Samedi 26 juin 2027, 19h00 Jardin Botanique du Mazet6saint-Voy Haute-Loire
Expositions et rendez-vous culturels gratuits
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-26T19:00:00+02:00 – 2027-06-26T20:00:00+02:00
Fin : 2027-06-26T19:00:00+02:00 – 2027-06-26T20:00:00+02:00
6X6 LE PARCOURS PHOTO DU HAUT-LIGNON
6 villages, 6 expositions
Chenereilles
Le Chambon-sur-Lignon
Le Mas-de-Tence
Mazet Saint-Voy
Saint-Jeures
Tence
Le festival de photographie 6×6, créé en 2021, se déroule chaque été dans les six communes du Haut-Lignon. Cet événement célèbre le talent de photographes, tant contemporains qu’historiques et explore des thèmes variés : l’eau, la ruralité, la route du lait, le regard des femmes…
À travers les propositions artistiques, 6×6 donne à voir avec un œil singulier des sujets essentiels.
Culture & ruralité
Le parcours 6×6 du Festival de photographie fait de chaque village du Haut-Lignon le lieu d’exposition et donc de découverte d’un artiste. Il offre ainsi une belle diversité de lieux et d’expériences.
Une partie des expositions sont installées en extérieur, permettant ainsi aux visiteurs d’apprécier les photographies à toute heure, dans un cadre naturel et pittoresque. Cette variété de lieux d’exposition crée une promenade artistique unique, mêlant patrimoine local et art photographique.
Des photographes de talent
La sélection de photographes du festival 6×6 est un savant mélange de grands noms de la photographie, tant d’hier que d’aujourd’hui, et d’artistes prometteurs. Ce parcours photographique à travers le Haut-Lignon propose une riche diversité d’approches artistiques et de perspectives visuelles. Les œuvres présentées reflètent une variété de styles et de thèmes, illustrant la profondeur et la diversité du médium photographique. Sous l’œil avisé des élus du comité de sélection des six communes, chaque artiste est choisi pour sa capacité à captiver et à provoquer la réflexion, faisant du festival un rendez-vous incontournable pour les amateurs de photographie et de culture.
Jardin Botanique du Mazet6saint-Voy Jardin botanique, 43520 Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0672809772 http://www.6x6photos-hautlignon.fr https://www.instagram.com/c.c.hautlignon/;https://www.facebook.com/CommunautedecommunesduHautLignon/ 6 expositions 6 communes en Haut-Lignon
Lieux non dédiés, en intérieur et extérieur Expositions gratuites
6X6 LE PARCOURS PHOTO DU HAUT-LIGNON
©c.c.hautlignon
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