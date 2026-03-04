Concert Jubilons !… Temple du Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy
Concert Jubilons !… Temple du Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy samedi 18 juillet 2026.
Temple du Mazet-Saint-Voy Montée du Temple Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
2026-07-18
Tragédies Trio Wanderer , Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violon, Raphaël Pidoux, violoncelle, Vincent Coq, piano.
Temple du Mazet-Saint-Voy Montée du Temple Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 contact@jubilons.org
English :
Tragédies Trio Wanderer , Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violin, Raphaël Pidoux, cello, Vincent Coq, piano.
