Concert Jubilons !… Temple du Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy

Concert Jubilons !…

Temple du Mazet-Saint-Voy Montée du Temple Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Tragédies Trio Wanderer , Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violon, Raphaël Pidoux, violoncelle, Vincent Coq, piano.

Temple du Mazet-Saint-Voy Montée du Temple Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 contact@jubilons.org

English :

Tragédies Trio Wanderer , Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violin, Raphaël Pidoux, cello, Vincent Coq, piano.

