Atelier Peinture Mazet-Saint-Voy
Atelier Peinture Mazet-Saint-Voy vendredi 5 juin 2026.
Mazet-Saint-Voy
Atelier Peinture
La Costette Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Moment de détente au travers d’un atelier peinture acrylique pour débutants et pour ceux qui ont déjà des notions. Le matériel est fourni. Des sujets à peindre seront proposés sur 2 après-midi. Nombre de places limités à 12.
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La Costette Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 84 08 89
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English :
A relaxing acrylic painting workshop for beginners and those who already know what they’re doing. Materials provided. Subjects to be painted will be proposed over 2 afternoons. Places limited to 12.
L’événement Atelier Peinture Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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