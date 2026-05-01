Rencontre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Rencontre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy samedi 30 mai 2026.
Mazet-Saint-Voy
Rencontre
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’Entraide Protestante Unie du Haut-Lignon propose une après-midi de rencontre et partage.
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Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 82 49 43 contact@entraideprotestante43.fr
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English :
L’Entraide Protestante Unie du Haut-Lignon offers an afternoon of meeting and sharing.
L’événement Rencontre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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