Rencontre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy

Rencontre

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’Entraide Protestante Unie du Haut-Lignon propose une après-midi de rencontre et partage.

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Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 82 49 43 contact@entraideprotestante43.fr

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English :

L’Entraide Protestante Unie du Haut-Lignon offers an afternoon of meeting and sharing.

L’événement Rencontre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon