Concert Temple du Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy
Concert Temple du Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy dimanche 31 mai 2026.
Mazet-Saint-Voy
Concert
Temple du Mazet-Saint-Voy Montée du Temple Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Misatango de Martin Palmeri. Chœur ArsNova, solistes et orchestre.
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Temple du Mazet-Saint-Voy Montée du Temple Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
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English :
Misatango by Martin Palmeri. ArsNova choir, soloists and orchestra.
L’événement Concert Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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