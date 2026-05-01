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Concert Temple du Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy

Concert Temple du Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Temple du Mazet-Saint-Voy

Adresse : Montée du Temple

Ville : 43520 Mazet-Saint-Voy

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Mazet-Saint-Voy

Concert

Temple du Mazet-Saint-Voy Montée du Temple Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Misatango de Martin Palmeri. Chœur ArsNova, solistes et orchestre.
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Temple du Mazet-Saint-Voy Montée du Temple Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 

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English :

Misatango by Martin Palmeri. ArsNova choir, soloists and orchestra.

L’événement Concert Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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