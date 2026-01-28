Les Petites histoires Médiathèque Mazet-Saint-Voy

Les Petites histoires

Médiathèque Le Bourg Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : 2026-01-28

Début : 2026-01-28 10:00:00

fin : 2026-01-28 10:00:00

Date(s) :

2026-01-28

Les Petites Histoires sur le thème Bizarre, bizarre ! Lectures pour les enfants de 2 à 7 ans accompagnés.

.

Médiathèque Le Bourg Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 09 10

English :

Les Petites Histoires on the theme Bizarre, bizarre! Readings for accompanied children aged 2 to 7.

