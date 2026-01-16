Jeux de société Mazet-Saint-Voy

Jeux de société

23 mai 2026, 14:00-17:30

fin : 2026-05-23 17:30:00

2026-05-23

Dans le cadre bucolique du Jardin botanique, l'association SISMAE et le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche proposent d'animer un après-midi jeux de société sur la thématique des rivières et de la nature.

Jardin botanique Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

In the bucolic setting of the Botanical Garden, the SISMAE association and the Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche are hosting an afternoon of board games on the theme of rivers and nature.

