Atelier couture cagoule L’Atelier de la Petite Roche Mazet-Saint-Voy mardi 17 février 2026.
L’Atelier de la Petite Roche 17 Allée de la Petite Roche Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2026-02-17 18:00:00
fin : 2026-02-17 21:00:00
2026-02-17
Le temps d’un atelier Elodie vous accompagne dans la confection d’une cagoule réversible ! Réalisez votre propre cagoule, aussi pratique que stylée. Choix des tissus, bases de la couture et création d’une pièce unique, chaude et personnalisée.
L’Atelier de la Petite Roche 17 Allée de la Petite Roche Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 40 00 43 damezsazsa@gmail.com
English :
Join Elodie for a workshop on how to make a reversible balaclava! Make your own balaclava, as practical as it is stylish. Choose your fabrics, learn the basics of sewing and create a unique, warm and personalized piece.
