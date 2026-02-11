Course Nature

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Nouveauté 2026 1er trial au Mazet-Saint-Voy !

Course nature entre les communes du Mazet-St-Voy et du Chambon-sur-Lignon, avec des itinéraires situés principalement en forêt.

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Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

New for 2026: 1st trial at Mazet-Saint-Voy!

Nature race between the communes of Le Mazet-St-Voy and Le Chambon-sur-Lignon, with routes mainly in the forest.

L’événement Course Nature Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon