Course Nature Mazet-Saint-Voy
Course Nature Mazet-Saint-Voy samedi 6 juin 2026.
Course Nature
Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Nouveauté 2026 1er trial au Mazet-Saint-Voy !
Course nature entre les communes du Mazet-St-Voy et du Chambon-sur-Lignon, avec des itinéraires situés principalement en forêt.
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Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
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English :
New for 2026: 1st trial at Mazet-Saint-Voy!
Nature race between the communes of Le Mazet-St-Voy and Le Chambon-sur-Lignon, with routes mainly in the forest.
L’événement Course Nature Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon