7 minutes Pont-de-Ruan

Une fabrique de textile est en plein rachat. Les élues du comité d’usine doivent décider ce qu’elles sont prêtes à accepter pour sauver leur emploi et celui des deux cents autres ouvrières qu’elles représentent.

D’après la pièce de Stefano Massini

Elles ont une heure pour décider

Une fresque émotionnelle et philosophique brutale, captivante, forte, à la croisée de 8 Femmes et 12 Hommes en Colère . Un point de vue terriblement actuel, inspiré de faits réels.

Une pièce dont on ne sort pas indemne.

UN HUIT-CLOS PUISSANT ET EFFICACE, QUI QUESTIONNE EN PROFONDEUR NOTRE RAPPORT À L’AUTORITÉ, AU GROUPE ET AU DÉSACCORD. 15 .

A textile factory is in the middle of a takeover. The elected members of the factory committee must decide what they are prepared to accept to save their jobs and those of the two hundred other workers they represent.

