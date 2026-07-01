7 MINUTES, STEFANO MASSINI / MAËLLE POÉSY, Centre Culturel Jacques Duhamel, Vitré, Vitré

Informations pratiques

7 MINUTES, STEFANO MASSINI / MAËLLE POÉSY 18 et 19 novembre Centre Culturel Jacques Duhamel, Vitré Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T20:00:00+01:00 – 2026-11-18T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T21:30:00+01:00

Huis clos haletant, « 7 minutes » suit en temps réel les soubresauts d’un débat décisif entre des ouvrières d’une usine textile. Une pièce chorale profondément humaine et politique.

À l’issue d’une négociation, les repreneurs de l’usine Picard & Roche s’engagent à garantir la sauvegarde de tous les emplois en échange d’un geste : que les ouvrières acceptent de réduire de 7 minutes leurs pauses quotidiennes. Les 11 membres élues du comité d’usine ont seulement 1h30 pour en décider au nom de leurs 200 camarades.

Dans un dispositif bi-frontal, le public vit cette délibération au plus près des comédiennes, comme plongé dans un plan-séquence rythmé par une écriture chorale et les soubresauts du débat. Sans jugement, la pièce questionne la difficulté de faire collectif et de choisir, se mettre d’accord, se convaincre, croire en la parole d’une autre.

Centre Culturel Jacques Duhamel, Vitré 2 Rue de Strasbourg, 35500 Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4219 »}]

Huis clos haletant, 7 minutes suit en temps réel les soubresauts d’un débat décisif entre des ouvrières d’une usine textile. Une pièce chorale profondément humaine et politique. théâtre

Felipe Dupouy