Festival Les Fanfarfelues 2026 12ème édition Place du Château Vitré

Vitré

Festival Les Fanfarfelues 2026 12ème édition

Place du Château Centre-ville de Vitré Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

L’incontournable festival Les Fanfarfelues vous donne rendez-vous du vendredi 21 au dimanche 23 août 2026 sur la place du Château de Vitré.

Depuis sa création en 2015, le Festival Les Fanfarfelues est devenu l’un des événements musicaux incontournables en Ille-et-Vilaine et plus particulièrement à Vitré.

Le Festival Les Fanfarfelues proposent 3 jours d’évasion dans l’univers des fanfares et plus largement des musiques cuivrées. Plus de 150 artistes accueillis pour une programmation internationale et éclectique, du funk au jazz en passant par les musiques du monde.

Les Fanfarfelues, c’est également un cadre de festival unique, au cœur du Château médiéval de Vitré, en Ille-et-Vilaine, où sont implantés pas moins de 3 scènes. Préparez-vous à swinguer !

Rendez-vous pour la 12ème édition qui se déroulera les 21, 22 et 23 août 2026 !

Billetterie à l’Office de Tourisme à Vitré et en ligne.

Plus d’infos sur https://www.lesfanfarfelues.bzh/ .

Place du Château Centre-ville de Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Festival Les Fanfarfelues 2026 12ème édition Vitré a été mis à jour le 2026-05-10 par OT VITRE