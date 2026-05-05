Atelier « Fabrique ta coiffe bretonne », Le Quai des arts, Vitré

Atelier « Fabrique ta coiffe bretonne » Mercredi 20 mai, 14h00 Le Quai des arts Ille-et-Vilaine

Sur inscription auprès de la bibliothèque ou via ce lien : https://www.eventbrite.fr/e/atelier-fabrique-ta-coiffe-bretonne-tickets-1988086407964?aff=oddtdtcreator

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

10 jours pour fêter la Bretagne sous toutes ses formes !

La direction de la culture de Vitré Communauté vous propose des animations en lien avec la Bretagne et la cuisine bretonne dans les communes de l’Agglomération (Argentré-du-Plessis, La Guerche-de-Bretagne, Louvigné-de-Bais, Marpiré, Montreuil-sous-Pérouse, Saint-Didier, Saint-Germain-du-Pinel, Saint-M’Hervé et Vitré).

Les bibliothèques du réseau Arléane s’associent pour vous proposer un programme gourmand !

Atelier « Fabrique ta coiffe bretonne »

Fabrique ta coiffe bretonne et repars avec ! Un atelier mêlant dentelle et bonne humeur pour découvrir les traditions bretonnes.

Rendez-vous mercredi 20 mai de 14h à 16h à la médiathèque du Quai des arts à Vitré.

Infos pratiques : à partir de 6 ans.

Sur inscription auprès de la médiathèque ou via ce lien : https://www.eventbrite.fr/e/atelier-fabrique-ta-coiffe-bretonne-tickets-1988086407964?aff=oddtdtcreator

Retrouvez le programme détaillé : https://www.calameo.com/vitre-communaute/read/004683214c24b1d6d024f

Cet évènement est soutenu par la Région Bretagne.

Le Quai des arts 1 rue du Bourg-aux-Moines 35500 Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 75 16 11 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.quaidesarts@vitrecommunaute.org »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Fabrique ta coiffe bretonne et repars avec ! Un atelier mu00ealant dentelle et bonne humeur pour du00e9couvrir les traditions bretonnes. », « type »: « rich », « title »: « Atelier « Fabrique ta coiffe bretonne » », « thumbnail_url »: « https://www.eventbrite.fr/e/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.evbuc.com%2Fhttps%253A%252F%252Fcdn.evbuc.com%252Fimages%252F1182873690%252F225635007794%252F1%252Foriginal.20260423-133302%3Fcrop%3Dfocalpoint%26fit%3Dcrop%26w%3D480%26auto%3Dformat%252Ccompress%26q%3D75%26sharp%3D10%26fp-x%3D0.085%26fp-y%3D0.49%26s%3D8cb6e7e88f37e9fb9f4de955eb928f35&w=1880&q=75 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.fr/e/atelier-fabrique-ta-coiffe-bretonne-tickets-1988086407964 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 281, « thumbnail_width »: 480, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

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Un atelier mêlant dentelle et bonne humeur ! bibliothèque bretagne

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