Vitré

Balade et fest noz

Chemin du Feil Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Balade et fest noz gratuit sur la place de la gare à Vitré à 20h. .

Chemin du Feil Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Balade et fest noz Vitré a été mis à jour le 2026-04-10 par OT VITRE