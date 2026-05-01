Balade et fest noz Vitré
Balade et fest noz Vitré samedi 30 mai 2026.
Vitré
Balade et fest noz
Chemin du Feil Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Balade et fest noz gratuit sur la place de la gare à Vitré à 20h. .
Chemin du Feil Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Balade et fest noz Vitré a été mis à jour le 2026-04-10 par OT VITRE
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