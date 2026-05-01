Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade et fest noz Vitré

Balade et fest noz Vitré samedi 30 mai 2026.

Adresse : Chemin du Feil

Ville : 35500 Vitré

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Vitré

Balade et fest noz

Chemin du Feil Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Balade et fest noz gratuit sur la place de la gare à Vitré à 20h.   .

Chemin du Feil Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade et fest noz Vitré a été mis à jour le 2026-04-10 par OT VITRE

À voir aussi à Vitré (Ille-et-Vilaine)