L’Église Notre-Dame et son clocher

Place du Général de Gaulle Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-05-17 16:30:00

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-17

Vous pensez bien connaître l’église Notre-Dame, si familière aux Vitréens. Mais vous êtes-vous déjà vraiment arrêté devant sa chaire à prêcher extérieure ? Et avez-vous déjà imaginé la vue imprenable depuis le sommet de son clocher restauré en 2021 ? C’est à toutes ces lacunes que nous vous proposons de remédier avec cette visite originale. Sujets au vertige s’abstenir !

Durée 1h30, tout public

Rendez-vous au parvis de l’église (10 personnes max)

Gratuit, sur réservation au service patrimoine et musées 02 99 75 04 54 ou par mail à musees@mairie-vitre.fr .

Place du Général de Gaulle Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’Église Notre-Dame et son clocher Vitré a été mis à jour le 2026-02-05 par OT VITRE