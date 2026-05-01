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Brunch et Namoovert Vitré

Brunch et Namoovert Vitré vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 2 Rue Notre-Dame

Ville : 35500 Vitré

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Vitré

Brunch et Namoovert

2 Rue Notre-Dame Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-29

Namoovertt propose un brunch et un vide-dressing les 29 et 30 mai 2026.

Un moment à partager autour d’une table fleurie
– Pancakes salés
– Tartinables maison
– Salade de légumes de saison
– Smoothie glacé aux fruits
– Une pâtisserie
– Une boisson maison au choix

Tarif 25€

Vide dressing vaisselle, trésors chinés, pièces uniques.

2 rue Notre Dame, 35500 Vitré.   .

2 Rue Notre-Dame Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 28 79 07 63 

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English :

L’événement Brunch et Namoovert Vitré a été mis à jour le 2026-05-12 par OT VITRE

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