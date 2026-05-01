Brunch et Namoovert Vitré
Brunch et Namoovert Vitré vendredi 29 mai 2026.
Vitré
Brunch et Namoovert
2 Rue Notre-Dame Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-29
Namoovertt propose un brunch et un vide-dressing les 29 et 30 mai 2026.
Un moment à partager autour d’une table fleurie
– Pancakes salés
– Tartinables maison
– Salade de légumes de saison
– Smoothie glacé aux fruits
– Une pâtisserie
– Une boisson maison au choix
Tarif 25€
Vide dressing vaisselle, trésors chinés, pièces uniques.
2 rue Notre Dame, 35500 Vitré. .
2 Rue Notre-Dame Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 28 79 07 63
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English :
L’événement Brunch et Namoovert Vitré a été mis à jour le 2026-05-12 par OT VITRE
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