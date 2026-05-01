Rencontre avec Nancy Guilbert Vitré
Rencontre avec Nancy Guilbert Vitré mardi 19 mai 2026.
Vitré
Rencontre avec Nancy Guilbert
Rue du Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Dans le cadre de Délire en mai, la fête du livre pour les ados, le Quai des Arts organise une rencontre avec Nancy Guilbert autour de l’hypersensibilité dans ses romans, le mardi 19 mai à 19h à la médiathèque de Vitré.
La rencontre sera suivie d’une vente dédicace.
Public ados et adulte.
Gratuit.
Entrée libre. .
Rue du Bourg aux Moines Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 16 11
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English :
L’événement Rencontre avec Nancy Guilbert Vitré a été mis à jour le 2026-05-06 par OT VITRE
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