Vitré

Atelier fabrique ta coiffe bretonne

1 Rue du Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Fabrique ta coiffe bretonne ! Un atelier mêlant dentelle et bonne humeur pour découvrir les traditions bretonnes.

A partir de 6 ans, sur inscription au Quai des Arts. .

1 Rue du Bourg aux Moines Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 07 60

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English :

L’événement Atelier fabrique ta coiffe bretonne Vitré a été mis à jour le 2026-04-24 par OT VITRE