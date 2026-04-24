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Atelier fabrique ta coiffe bretonne Vitré

Atelier fabrique ta coiffe bretonne Vitré mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 1 Rue du Bourg aux Moines

Ville : 35500 Vitré

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Vitré

Atelier fabrique ta coiffe bretonne

1 Rue du Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Fabrique ta coiffe bretonne ! Un atelier mêlant dentelle et bonne humeur pour découvrir les traditions bretonnes.

A partir de 6 ans, sur inscription au Quai des Arts.   .

1 Rue du Bourg aux Moines Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 07 60 

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English :

L’événement Atelier fabrique ta coiffe bretonne Vitré a été mis à jour le 2026-04-24 par OT VITRE

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