Atelier fabrique ta coiffe bretonne Vitré
Atelier fabrique ta coiffe bretonne Vitré mercredi 20 mai 2026.
Vitré
Atelier fabrique ta coiffe bretonne
1 Rue du Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Fabrique ta coiffe bretonne ! Un atelier mêlant dentelle et bonne humeur pour découvrir les traditions bretonnes.
A partir de 6 ans, sur inscription au Quai des Arts. .
1 Rue du Bourg aux Moines Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 07 60
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English :
L’événement Atelier fabrique ta coiffe bretonne Vitré a été mis à jour le 2026-04-24 par OT VITRE
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