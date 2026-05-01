Show’Breizh #3 Vitré
Show’Breizh #3 Vitré samedi 30 mai 2026.
Vitré
Show’Breizh #3
Chemin du Feil Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Show’Breizh lance sa troisième édition au Parc des Exposition à Vitré le samedi 30 mai 2026.
Ouverture des portes à 16h30 et début des festivités à 17h.
Au programme
Digresk Diskar Kaïffa Trio des Champs Duo d’Aviau Zic’Nomade
Restauration sur place.
Pré-vente helloasso 13€
Sur place 15€
Gratuit 12 ans .
Chemin du Feil Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Show’Breizh #3 Vitré a été mis à jour le 2026-04-10 par OT VITRE
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