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Show’Breizh #3 Vitré

Show’Breizh #3 Vitré samedi 30 mai 2026.

Adresse : Chemin du Feil

Ville : 35500 Vitré

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Vitré

Show’Breizh #3

Chemin du Feil Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Show’Breizh lance sa troisième édition au Parc des Exposition à Vitré le samedi 30 mai 2026.

Ouverture des portes à 16h30 et début des festivités à 17h.

Au programme
Digresk Diskar Kaïffa Trio des Champs Duo d’Aviau Zic’Nomade

Restauration sur place.

Pré-vente helloasso 13€
Sur place 15€
Gratuit 12 ans   .

Chemin du Feil Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Show’Breizh #3 Vitré a été mis à jour le 2026-04-10 par OT VITRE

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