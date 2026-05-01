Vitré

Show’Breizh #3

Chemin du Feil Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Show’Breizh lance sa troisième édition au Parc des Exposition à Vitré le samedi 30 mai 2026.

Ouverture des portes à 16h30 et début des festivités à 17h.

Au programme

Digresk Diskar Kaïffa Trio des Champs Duo d’Aviau Zic’Nomade

Restauration sur place.

Pré-vente helloasso 13€

Sur place 15€

Gratuit 12 ans .

Chemin du Feil Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Show’Breizh #3 Vitré a été mis à jour le 2026-04-10 par OT VITRE