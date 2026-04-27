Vitré

Portails ouverts des jardins familiaux de Vitré

Rue de Balazé Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 16:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Portails ouverts des jardins familiaux de Vitré le dimanche 17 mai de 10h à 16h.

A la découverte des sites.

Randonnée de 6km.

Rendez-vous à 9h30 en bas du stade de la Mélinais, rue de Balazé.

Contact M. Damon 07 68 95 60 16 .

Rue de Balazé Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 68 95 60 16

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English :

L’événement Portails ouverts des jardins familiaux de Vitré Vitré a été mis à jour le 2026-04-27 par OT VITRE