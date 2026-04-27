Portails ouverts des jardins familiaux de Vitré Vitré
Portails ouverts des jardins familiaux de Vitré Vitré dimanche 17 mai 2026.
Vitré
Portails ouverts des jardins familiaux de Vitré
Rue de Balazé Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 16:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Portails ouverts des jardins familiaux de Vitré le dimanche 17 mai de 10h à 16h.
A la découverte des sites.
Randonnée de 6km.
Rendez-vous à 9h30 en bas du stade de la Mélinais, rue de Balazé.
Contact M. Damon 07 68 95 60 16 .
Rue de Balazé Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 68 95 60 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Portails ouverts des jardins familiaux de Vitré Vitré a été mis à jour le 2026-04-27 par OT VITRE
À voir aussi à Vitré (Ille-et-Vilaine)
- Soirée de présentation programmation Fanfarfelues 2026 Vitré 30 avril 2026
- VD6 de Vitré à Saint-Méen-le-Grand Vitré Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Circuit du Pré des Lavandières n°30 Vitré Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Balade à Roulettes® Le Jardin du Parc (n°9) Vitré Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Tour des Portes de Bretagne Vitré Ille-et-Vilaine 1 mai 2026