Informations pratiques

7° Nîmes- Salle Polyvalente de Peyrouse – Espace Louis Picard Marguerittes Dimanche 13 septembre, 10h00

Au menu, , , , , accessoires et produits dérivés, présentés par de nombreux exposants, dans une ambiance familiale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-13T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-13T18:00:00.000+02:00

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Salle Polyvalente de Peyrouse – Espace Louis Picard Marguerittes Marguerittes



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