AGENDA · Marguerittes
7° Nîmes- Salle Polyvalente de Peyrouse – Espace Louis Picard Marguerittes
dimanche 13 septembre 2026 · Salle Polyvalente de Peyrouse - Espace Louis Picard · Marguerittes
Informations pratiques
7° Nîmes- Salle Polyvalente de Peyrouse – Espace Louis Picard Marguerittes Dimanche 13 septembre, 10h00
Au menu, , , , , accessoires et produits dérivés, présentés par de nombreux exposants, dans une ambiance familiale.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-13T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T18:00:00.000+02:00
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Salle Polyvalente de Peyrouse – Espace Louis Picard Marguerittes Marguerittes
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