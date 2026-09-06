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AGENDA · Marguerittes

7° Nîmes- Salle Polyvalente de Peyrouse – Espace Louis Picard Marguerittes

dimanche 13 septembre 2026 · Salle Polyvalente de Peyrouse - Espace Louis Picard · Marguerittes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Salle Polyvalente de Peyrouse - Espace Louis Picard
Adresse
Marguerittes
Ville
Marguerittes

7° Nîmes- Salle Polyvalente de Peyrouse – Espace Louis Picard Marguerittes Dimanche 13 septembre, 10h00

Au menu, , , , , accessoires et produits dérivés, présentés par de nombreux exposants, dans une ambiance familiale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-13T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T18:00:00.000+02:00

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Salle Polyvalente de Peyrouse – Espace Louis Picard Marguerittes Marguerittes


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