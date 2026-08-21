Micro Folies – Le camion numérique Negpos : Notre-Dame de Paris en immersion, Médiathèque Simone Veil, Marguerittes

Informations pratiques

Micro Folies – Le camion numérique Negpos : Notre-Dame de Paris en immersion Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque Simone Veil Gard

Tout public à partir de 7 ans / Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

« Plongez au cœur de l’histoire fascinante de Notre-Dame de Paris ».

A travers des activités interactives, découvrez les secrets de la reconstruction de la cathédrale et la diversité des métiers d’art mobilisés sur le chantier. Puis, équipez-vous d’un casque de réalité virtuelle pour une immersion spectaculaire à 360° au cœur de l’édifice.

Un voyage captivant entre mémoire, savoir-faire et technologie, accessible à tous, petits et grands – et une belle illustration de ce que la mobilisation collective peut accomplir pour sauver un patrimoine menacé.

Un atelier proposé en partenariat avec Negpos.

Médiathèque Simone Veil 4 rue de la Travette, 30320 Marguerittes Marguerittes 30320 Gard Occitanie 04 49 29 59 80 https://mediatheque.marguerittes.fr/

« Plongez au cœur de l’histoire fascinante de Notre-Dame de Paris ».

©