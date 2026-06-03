70 MARYLIN BAND Valras-Plage
70 MARYLIN BAND Valras-Plage mercredi 8 juillet 2026.
Valras-Plage
70 MARYLIN BAND
Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Venir vivre un concert rock, avec des sons de variété internationale des années 70.
Le Marylin Band capture l’essence du rock en y apportant une touche personnelle teintée de blues, de funk et de pop. Au fil de sa carrière de chanteuse et choriste, Marilyne a accompagné de grandes figures de la scène française et internationale, sur scène comme à la télévision, parmi lesquelles Michel Jonasz, John Miles, Anastacia ou encore Zucchero. Elle a toutefois toujours conservé une place centrale pour sa musique de prédilection le rock. .
Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 70 MARYLIN BAND
Come and experience a rock concert, with sounds of international variety from the 70s.
L’événement 70 MARYLIN BAND Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34
À voir aussi à Valras-Plage (Hérault)
- OPENING MARDIS DE VALRAS Valras-Plage 23 juin 2026
- FÊTE DE LA SAINT PIERRE Valras-Plage 26 juin 2026
- VALRAS-PLAGE, LE VILLAGE DE PÊCHEURS Valras-Plage 27 juin 2026
- MARDIS DE VALRAS Valras-Plage 30 juin 2026
- ATELIER VERT Valras-Plage 3 juillet 2026