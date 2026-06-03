Valras-Plage

70 MARYLIN BAND

Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Venir vivre un concert rock, avec des sons de variété internationale des années 70.

Le Marylin Band capture l’essence du rock en y apportant une touche personnelle teintée de blues, de funk et de pop. Au fil de sa carrière de chanteuse et choriste, Marilyne a accompagné de grandes figures de la scène française et internationale, sur scène comme à la télévision, parmi lesquelles Michel Jonasz, John Miles, Anastacia ou encore Zucchero. Elle a toutefois toujours conservé une place centrale pour sa musique de prédilection le rock. .

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr

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English : 70 MARYLIN BAND

Come and experience a rock concert, with sounds of international variety from the 70s.

L’événement 70 MARYLIN BAND Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34