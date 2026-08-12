75 ans du Centre d’Incendie et de Secours de Riaillé Rue du Plessis Riaillé

Informations pratiques

Riaillé

75 ans du Centre d’Incendie et de Secours de Riaillé

Rue du Plessis Centre d’Incendie et de Secours Riaillé Riaillé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Centre d’Incendie et de Secours de Riaillé ouvre ses portes le samedi 19 septembre, pour fêter ses 75 ans.

Au programme animations pour petits et grands, exposition de véhicules et photos anciennes, démonstrations de manœuvre, food-trucks et buvette sur place.

Et pour finir la journée en beauté, réservez votre repas du soir (paëlla ou joue de porc), sur place ou à emporter.

Réservations pour le repas du soir 0667458238 ou auprès d’un sapeur-pompier de Riaillé

Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers .

Rue du Plessis Centre d’Incendie et de Secours Riaillé Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 45 82 38

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English :

The Riaill%E9 Fire and Rescue Center will open its doors on Saturday, September 19, to celebrate its 75th anniversary.

L’événement 75 ans du Centre d’Incendie et de Secours de Riaillé Riaillé a été mis à jour le 2026-08-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis