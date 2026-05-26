75ème édition du Festival international de Bridge de La Baule Palais des congrès Atlantia La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

75ème édition du Festival international de Bridge de La Baule

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23

La 75ème édition se déroulera sur 10 jours de compétitions avec près de 1300 participants. De la compétition et beaucoup de bonne humeur !

Initiation gratuite de bridge sur la plage Benoît La Baule au niveau de l’avenue de la Mésange aura lieu le mardi 18 août de 10h à 16h30.

Pour plus d’information, merci de contacter le 06 23 69 26 60 ou via le siter internet festivalbridgelabaule.com .

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 16 03 contact@festivalbridgelabaule.com

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English :

L’événement 75ème édition du Festival international de Bridge de La Baule La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44