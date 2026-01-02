Stage Dessin POKEMON Place des Salines La Baule-Escoublac lundi 20 juillet 2026.

La Baule-Escoublac

Stage Dessin POKEMON

Place des Salines Maison des Jeunes et de la culture La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 11:00:00

fin : 2026-07-20 12:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24

Initiation dessin manga POKÉMON

6 à 8 ans

Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone.

L’inscription est effective une fois le règlement effectuée.

Adhésion 2025-2026 obligatoire. .

Place des Salines Maison des Jeunes et de la culture La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

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English :

L’événement Stage Dessin POKEMON La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44