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Stage Dessin POKEMON Place des Salines La Baule-Escoublac

Stage Dessin POKEMON Place des Salines La Baule-Escoublac lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Place des Salines

Adresse : Maison des Jeunes et de la culture

Ville : 44503 La Baule-Escoublac

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

La Baule-Escoublac

Stage Dessin POKEMON

Place des Salines Maison des Jeunes et de la culture La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 11:00:00
fin : 2026-07-20 12:30:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24

Initiation dessin manga POKÉMON
6 à 8 ans 

Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone.
L’inscription est effective une fois le règlement effectuée.
Adhésion 2025-2026 obligatoire.   .

Place des Salines Maison des Jeunes et de la culture La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15  contact@mjclabaule.fr

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English :

L’événement Stage Dessin POKEMON La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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