Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Beethoven Intégrale des quatuors à cordes Acte I Hôtel Barrière L’Hermitage La Baule-Escoublac
Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Beethoven Intégrale des quatuors à cordes Acte I Hôtel Barrière L’Hermitage La Baule-Escoublac vendredi 17 juillet 2026.
La Baule-Escoublac
Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Beethoven Intégrale des quatuors à cordes Acte I
Hôtel Barrière L’Hermitage 5 esplanade Lucien Barrière La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le festival Rencontres Musicales de La Baule met à l’honneur musique classique et patrimoine culturel avec une programmation artistique d’excellence associant grands musiciens et jeunes talents pour le plus grand nombre.
BEETHOVEN INTÉGRALE DES QUATUORS À CORDES Acte I
Beethoven, Quatuor à cordes n°1, op.18 n°1
Beethoven, Quatuor à cordes n°11 Serioso , op.95
Beethoven, Quatuor à cordes n°15, op.132
Plonger dans ce premier acte de l’intégrale des quatuors de Beethoven, c’est découvrir une des évolutions stylistiques parmi les plus extraordinaires de l’histoire de l’art, où tout semble converger vers une architecture sonore d’une puissance irrésistible. Le Quatuor Strada, musiciens parmi les plus demandés sur les grandes scènes internationales, nous dévoile les trois périodes artistiques de Beethoven au sommet de son art.
Quatuor Strada Pierre Fouchenneret & Ayako Tanaka violons Lise Berthaud, alto François Salque, violoncelle
Billetterie dans les Offices de Tourisme La Baule Presqu’île de Guérande .
Hôtel Barrière L’Hermitage 5 esplanade Lucien Barrière La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@rencontres-musicales-labaule.com
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L’événement Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Beethoven Intégrale des quatuors à cordes Acte I La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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