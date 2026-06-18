Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Concert d’orchestre de l’académie La Baule-Escoublac
Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Concert d’orchestre de l’académie La Baule-Escoublac samedi 18 juillet 2026.
La Baule-Escoublac
Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Concert d’orchestre de l’académie
Parc des Dryades La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le festival Rencontres Musicales de La Baule & du Pays Blanc met à l’honneur musique classique et patrimoine culturel avec une programmation artistique d’excellence associant grands musiciens et jeunes talents pour le plus grand nombre.
ORCHESTRE DES SOLISTES DES RENCONTRES
Mozart R. Strauss Mahler
Mozart, Une Petite Musique de Nuit , K.525
R. Strauss, Métamorphoses op.142
Mozart, Symphonie concertante pour violon, alto et orchestre, K.364
Mahler, Symphonie n°5 Adagietto pour cordes et harpe
Dans la célèbre Symphonie concertante pour violon et alto de Mozart, les Métamorphoses de Strauss — œuvre d’une profondeur bouleversante — et l’envoûtant Adagietto de Mahler, le son ciselé du plus beau lyrisme de Pierre Fouchenneret et de Lise Berthaud se marie avec celui de l’orchestre des Solistes des Rencontres.
Violons Pierre Fouchenneret, Ayako Tanaka, Iris Scialom, Camille Banckaert, Félix Cohen, Chloé Roussev, Mariam Mnatsakanian & Madeleine Athané-Best
Altos Lise Berthaud, Nicolas Louedec & Axelle Varron
Violoncelles Jeanne Burdin, Elliot Moriceau, Soni Siecinski & Maïa Xifaras
Contrebasse Milo Marchès-Saury
Harpe Alexandra Bidi .
Parc des Dryades La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@rencontres-musicales-labaule.com
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L’événement Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Concert d’orchestre de l’académie La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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