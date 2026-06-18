Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Concert d’orchestre de l’académie La Baule-Escoublac samedi 18 juillet 2026.

La Baule-Escoublac

Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Concert d’orchestre de l’académie

Parc des Dryades La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le festival Rencontres Musicales de La Baule & du Pays Blanc met à l’honneur musique classique et patrimoine culturel avec une programmation artistique d’excellence associant grands musiciens et jeunes talents pour le plus grand nombre.

ORCHESTRE DES SOLISTES DES RENCONTRES

Mozart R. Strauss Mahler

Mozart, Une Petite Musique de Nuit , K.525

R. Strauss, Métamorphoses op.142

Mozart, Symphonie concertante pour violon, alto et orchestre, K.364

Mahler, Symphonie n°5 Adagietto pour cordes et harpe

Dans la célèbre Symphonie concertante pour violon et alto de Mozart, les Métamorphoses de Strauss — œuvre d’une profondeur bouleversante — et l’envoûtant Adagietto de Mahler, le son ciselé du plus beau lyrisme de Pierre Fouchenneret et de Lise Berthaud se marie avec celui de l’orchestre des Solistes des Rencontres.

Violons Pierre Fouchenneret, Ayako Tanaka, Iris Scialom, Camille Banckaert, Félix Cohen, Chloé Roussev, Mariam Mnatsakanian & Madeleine Athané-Best

Altos Lise Berthaud, Nicolas Louedec & Axelle Varron

Violoncelles Jeanne Burdin, Elliot Moriceau, Soni Siecinski & Maïa Xifaras

Contrebasse Milo Marchès-Saury

Harpe Alexandra Bidi .

Parc des Dryades La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@rencontres-musicales-labaule.com

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L’événement Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Concert d’orchestre de l’académie La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44