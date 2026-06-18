Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Récital violon & harpe Hôtel Barriere L’Hermitage La Baule-Escoublac dimanche 19 juillet 2026.

La Baule-Escoublac

Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Récital violon & harpe

Hôtel Barriere L’Hermitage 5 esplanade Lucien Barriere La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le festival Rencontres Musicales de La Baule met à l’honneur musique classique et patrimoine culturel avec une programmation artistique d’excellence associant grands musiciens et jeunes talents pour le plus grand nombre.

RÉCITAL VIOLON & HARPE

Debussy Ravel Saint-Saëns Piazzolla

Deux instruments éclatent en contrastes et en lumières sous les doigts d’une violoniste à la pureté de son tout simplement magique, et d’une très jeune harpiste au jeu magnétique, lauréate du Concours de Munich et première harpe solo de l’Orchestre de Paris.

Alexandra Bidi, harpe

Iris Scialom, violon

​Billetterie dans les Offices de Tourisme La Baule Presqu’île de Guérande .

Hôtel Barriere L’Hermitage 5 esplanade Lucien Barriere La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@rencontres-musicales-labaule.com

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L’événement Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Récital violon & harpe La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44