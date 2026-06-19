Atelier peinture sur tableau La Baule-Escoublac
Atelier peinture sur tableau La Baule-Escoublac vendredi 19 juin 2026.
La Baule-Escoublac
Atelier peinture sur tableau
35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-22 2026-06-26 2026-06-29 2026-07-03 2026-07-06 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-24
Les ateliers sont disponibles tous les jours, avec tous les horaires à retrouver sur notre site ou notre page Instagram.
J’ai trop hâte de vous retrouver autour de la table pour créer, rire, partager et passer un super moment ensemble. .
35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 83 45 68
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English :
L’événement Atelier peinture sur tableau La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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