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AGENDA · La Baule-Escoublac

Vide grenier au Manoir de Ker Allan Manoir de Ker Allan La Baule-Escoublac

dimanche 19 juillet 2026 · Manoir de Ker Allan · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Manoir de Ker Allan
Adresse
48 Avenue Jean Boutroux
Ville
44500 La Baule-Escoublac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Baule-Escoublac

Vide grenier au Manoir de Ker Allan

Manoir de Ker Allan 48 Avenue Jean Boutroux La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Vide grenier organisé par l’association Le Manoir de Ker Allan.   .

Manoir de Ker Allan 48 Avenue Jean Boutroux La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 53 67 31 

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English :

L’événement Vide grenier au Manoir de Ker Allan La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44

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