7ème bourse aux plantes et univers du jardin Kaltenhouse

Kaltenhouse

7ème bourse aux plantes et univers du jardin

en face du stade de foot Kaltenhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

L’association d’entraide DECI DELA Kaltenhouse, organise sa 7ème Bourse aux plantes, univers du jardin. La journée mettra à l’honneur les plantes, la protection de la nature et la préservation de l’environnement, avec la présence de plusieurs associations, dont Action Défense Nature de Haguenau et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO Alsace). Une initiation au compostage sera proposée.

L’association d’entraide DECI DELA Kaltenhouse, organise sa 7ème Bourse aux plantes, univers du jardin.

La journée mettra à l’honneur les plantes, la protection de la nature et la préservation de l’environnement, avec la présence de plusieurs associations, dont Action Défense Nature de Haguenau et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO Alsace). Une initiation au compostage sera proposée.

Les visiteurs pourront découvrir des stands de particuliers proposant à la vente des plants, arbustes, fleurs et de minéraux, fossiles, décoration de jardin. L’artisanat solidaire sera également représenté avec des exposants de poterie, de savonnerie, de miel, produits alimentaires ou encore de relooking de meubles revisités.

Des ateliers seront proposés moyennant une petite participation financière création de mandalas et modelage/façonnage de l’argile.

Buvette et restauration (tarte flambée, knacks et gâteaux) sur place. 0 .

en face du stade de foot Kaltenhouse 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 6 65 06 87 99 asso.decidela@yahoo.fr

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English :

The DECI DELA Kaltenhouse self-help association is organizing its 7th Plant and Garden Fair. The day will focus on plants, protecting nature and preserving the environment, with the presence of several associations, including Action Défense Nature de Haguenau and the Ligue de Protection des Oiseaux (LPO Alsace). An introduction to composting will be offered.

L’événement 7ème bourse aux plantes et univers du jardin Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau