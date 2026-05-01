Salon des familles Kaltenhouse
Salon des familles Kaltenhouse dimanche 24 mai 2026.
Kaltenhouse
Salon des familles
1 Place de la Basilique Kaltenhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
C’est une journée pensée pour vous, pour échanger, découvrir, partager… et surtout passer un bon moment en famille.
L’essentiel votre famille !
Nous avons le plaisir de vous inviter à un moment unique, chaleureux et convivial
Rendez-vous à la Basilique de Marienthal, de 10h à 18h, pour notre Salon des Familles !
Au programme
• Des conférences inspirantes, dont une dédiée au handicap de l’enfant
• Des animations pour petits et grands
• Des conseils personnalisés avec des professionnels à votre écoute
• Une expo-vente autour du bien-être familial
• De délicieux food trucks pour se régaler sur place
• Une séance photo pour immortaliser vos plus beaux moments
• Et de nombreux artisans et exposants passionnés à découvrir
C’est une journée pensée pour vous, pour échanger, découvrir, partager… et surtout passer un bon moment en famille. 0 .
1 Place de la Basilique Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 90 91 accueil@basiliquemarienthal.fr
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English :
It’s a day designed just for you, to exchange ideas, discover, share? and, above all, have a great time with your family.
L’événement Salon des familles Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau