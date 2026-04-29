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Visite guidée de la Basilique de Marienthal Kaltenhouse

Visite guidée de la Basilique de Marienthal Kaltenhouse jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : 1 Place de la Basilique

Ville : 67500 Kaltenhouse

Département : Bas-Rhin

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Kaltenhouse

Visite guidée de la Basilique de Marienthal

1 Place de la Basilique Kaltenhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 14:00:00
fin : 2026-07-30 15:30:00

Date(s) :
2026-07-02 2026-08-20

Découvrez les secrets et l’histoire de ce lieu de pèlerinage à l’occasion d’une visite guidée.
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Visite guidée de ce lieu de pèlerinage la Basilique de Marienthal nous livre ses secrets sous la conduite de Monsieur Philippe Fleck.   .

1 Place de la Basilique Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 90 91  accueil@basiliquemarienthal.fr

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English :

Discover the secrets and history of this pilgrimage site on a guided tour.

L’événement Visite guidée de la Basilique de Marienthal Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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