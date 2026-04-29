Visite guidée de la Basilique de Marienthal Kaltenhouse
Visite guidée de la Basilique de Marienthal Kaltenhouse jeudi 2 juillet 2026.
Kaltenhouse
Visite guidée de la Basilique de Marienthal
1 Place de la Basilique Kaltenhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 14:00:00
fin : 2026-07-30 15:30:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-08-20
Découvrez les secrets et l’histoire de ce lieu de pèlerinage à l’occasion d’une visite guidée.
Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !
L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !
Visite guidée de ce lieu de pèlerinage la Basilique de Marienthal nous livre ses secrets sous la conduite de Monsieur Philippe Fleck. .
1 Place de la Basilique Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 90 91 accueil@basiliquemarienthal.fr
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English :
Discover the secrets and history of this pilgrimage site on a guided tour.
L’événement Visite guidée de la Basilique de Marienthal Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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