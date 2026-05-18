Kaltenhouse

Semaine de retraite spirituelle

1 Place de la Basilique Kaltenhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-15 09:00:00

fin : 2026-06-20 13:30:00

Date(s) :

2026-06-15

Rencontrer Dieu est l’itinéraire de chaque jour et de toute une vie. Venez découvrir avec Maurice Zundel un Dieu pauvre, désapproprié et intérieur. La rencontre en vérité s’appuie sur une expérience et débouche sur une vie nouvelle, libérée et libératrice.

Rencontrer Dieu est l’itinéraire de chaque jour et de toute une vie.

Venez découvrir avec Maurice Zundel un Dieu pauvre, désapproprié et intérieur. La rencontre en vérité s’appuie sur une expérience et débouche sur une vie nouvelle, libérée et libératrice.

Cette expérience n’est jamais pleinement achevée.

L’homme n’est pas. Dieu lui donne la possibilité de devenir.

À l’écoute de Maurice Zundel, entrons dans cette dynamique du Don

en faisant de nos vies des espaces de générosité .

Pour notre temps, il y a là un chemin d’espérance et aussi une urgence. .

1 Place de la Basilique Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 90 91 recteur@basiliquemarienthal.fr

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English :

Encountering God is a daily and lifelong journey. Come and discover with Maurice Zundel a God who is poor, unappropriated and interior. A true encounter is based on experience and leads to a new, liberated and liberating life.

L’événement Semaine de retraite spirituelle Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau