Kaltenhouse

Fête du Tir

17A rue de la Gare Kaltenhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 21:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Porte ouverte de la section de tir sportif de l’ASC CONCORDIA MARIENTHAL. Venez découvrir le tir sportif au 10 et 50m. Restauration sur place le midi et le soir. Nombreux lots à gagner.

Porte ouverte de la section de tir sportif de l’ASC CONCORDIA MARIENTHAL. Venez découvrir le tir sportif au 10 et 50m. Restauration sur place le midi et le soir. Nombreux lots à gagner. 0 .

17A rue de la Gare Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 15 79 35 70 asccm@sfr.fr

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English :

Open house for the ASC CONCORDIA MARIENTHAL shooting sports section. Come and discover 10m and 50m shooting sports. Catering on site for lunch and dinner. Numerous prizes to be won.

L’événement Fête du Tir Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau