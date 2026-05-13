Fête départementale de l’éveil de l’enfant Kaltenhouse
Fête départementale de l’éveil de l’enfant Kaltenhouse dimanche 21 juin 2026.
Kaltenhouse
Fête départementale de l’éveil de l’enfant
30 rue de lourdes Kaltenhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête départementale de l’éveil de l’enfant en partenariat avec la fédération sportive et culturelle de France. Découvrez la Section Baby-Sport de l’Association Sportive et Culturelle Concordia Marienthal.
Fête départementale de l’éveil de l’enfant en partenariat avec la fédération sportive et culturelle de France. Découvrez la Section Baby-Sport de l’Association Sportive et Culturelle Concordia Marienthal. Petite restauration sur place. Multi activités pour petits et grands (Basket, parcours, musique, tennis de table, échec, maquillage..) 0 .
30 rue de lourdes Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 78 99 59 asccm@sfr.fr
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English :
Fête départementale de l’éveil de l’enfant in partnership with the French Sports and Cultural Federation. Discover the Baby-Sport Section of the Association Sportive et Culturelle Concordia Marienthal.
L’événement Fête départementale de l’éveil de l’enfant Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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