Kaltenhouse

Fête départementale de l’éveil de l’enfant

30 rue de lourdes Kaltenhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête départementale de l’éveil de l’enfant en partenariat avec la fédération sportive et culturelle de France. Découvrez la Section Baby-Sport de l’Association Sportive et Culturelle Concordia Marienthal.

Fête départementale de l’éveil de l’enfant en partenariat avec la fédération sportive et culturelle de France. Découvrez la Section Baby-Sport de l’Association Sportive et Culturelle Concordia Marienthal. Petite restauration sur place. Multi activités pour petits et grands (Basket, parcours, musique, tennis de table, échec, maquillage..) 0 .

30 rue de lourdes Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 78 99 59 asccm@sfr.fr

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English :

Fête départementale de l’éveil de l’enfant in partnership with the French Sports and Cultural Federation. Discover the Baby-Sport Section of the Association Sportive et Culturelle Concordia Marienthal.

L’événement Fête départementale de l’éveil de l’enfant Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau