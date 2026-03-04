7ème édition des Marches Gourmandes Crèvecœur-le-Grand
7ème édition des Marches Gourmandes
Crèvecœur-le-Grand Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-04-29 14:00:00
Le mercredi 29 avril 2026, l’Agglo du Beauvaisis vous invite à la 7ème édition de ses Marches Gourmandes à Crèvecoeur-le-Grand. Chaussez vos baskets pour une randonnée de 8 km encadrée par l’UFOLEP, ponctuée par une escale gourmande et gratuite chez un producteur local.
Inscription obligatoire.
Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France marchesgourmandes@beauvaisis.fr
English :
On Wednesday April 29, 2026, the Agglo du Beauvaisis invites you to the 7th edition of its Marches Gourmandes in Crèvecoeur-le-Grand. Lace up your sneakers for an 8 km hike supervised by UFOLEP, punctuated by a free gourmet stopover at a local producer’s.
Registration required.
