La vallée Madame Crèvecœur-le-Grand Oise

La vallée Madame A pieds Facile

La vallée Madame Place du bourg 60360 Crèvecœur-le-Grand Oise Hauts-de-France

Durée : 270 Distance : 17000.0 Tarif :

Crèvecœur le Grand, bourg dynamique, vous invite à découvrir plusieurs siècles d’histoire autour de son château. En sillonnant les plaines, les bois, vous traverserez des paysages typiquement picards et emprunterez la coulée verte, spécialement aménagée pour la randonnée.

Vigilance VTT: il faut pousser son vélo dans un escalier en bois pour sortir de la Coulée verte et reprendre l’itinéraire. Difficile en hiver.

Facile

English : La vallée Madame

Crèvec?ur le Grand, a dynamic village, invites you to discover several centuries of history around its castle. Crisscrossing the plains and woods, you’ll pass through typical Picardy landscapes and take the coulée verte, specially designed for hiking.

Mountain bike beware: you have to push your bike up a wooden staircase to leave the Coulée verte and get back on the itinerary. Difficult in winter.

Deutsch : La vallée Madame

Crèvec?ur le Grand, ein dynamisches Städtchen, lädt Sie ein, die jahrhundertealte Geschichte rund um sein Schloss zu entdecken. Durchqueren Sie die Ebenen und Wälder, durchqueren Sie die typischen Landschaften der Picardie und nutzen Sie die Coulée verte, die speziell für Wanderungen angelegt wurde.

Vorsicht bei Mountainbikes: Sie müssen Ihr Fahrrad über eine Holztreppe schieben, um die Coulée verte zu verlassen und wieder auf die Route zurückzukehren. Im Winter schwierig.

Italiano :

Crèvec?ur le Grand è una dinamica città mercato che invita a scoprire diversi secoli di storia intorno al suo castello. Attraversando pianure e boschi, passerete attraverso paesaggi tipici della Piccardia e percorrerete il corridoio verde, appositamente predisposto per le passeggiate.

Attenzione alle mountain bike: per lasciare la Coulée verte e riprendere il cammino bisogna spingere la bicicletta su una scala di legno. Difficile in inverno.

Español : La vallée Madame

Crèvecœur le Grand es una dinámica ciudad-mercado que le invita a descubrir varios siglos de historia en torno a su castillo. Atravesando llanuras y bosques, pasará por paisajes típicos de Picardía y tomará el corredor verde, especialmente acondicionado para el senderismo.

Cuidado con las bicicletas de montaña: hay que empujar la bicicleta por una escalera de madera para salir de la Coulée verte y volver a la ruta. Difícil en invierno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-21 par SIM Hauts-de-France