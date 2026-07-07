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AGENDA · Fouras

7ème édition du Fouras Popeye Beach rampe des Déportés Fouras

dimanche 9 août 2026 · rampe des Déportés · Fouras

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
rampe des Déportés
Adresse
Cercle Nautique de Fouras
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Tarif
4 4 6 4€/personne en famille

Fouras

7ème édition du Fouras Popeye Beach

rampe des Déportés Cercle Nautique de Fouras Fouras Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

4€/personne en famille

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

7ᵉ édition du Fouras Popeye Beach
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rampe des Déportés Cercle Nautique de Fouras Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 48 61 

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English : 7th edition of the Fouras Popeye Beach

7th edition of the Fouras Popeye Beach

L’événement 7ème édition du Fouras Popeye Beach Fouras a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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