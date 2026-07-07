7ème édition du Fouras Popeye Beach rampe des Déportés Fouras
dimanche 9 août 2026 · rampe des Déportés · Fouras
Informations pratiques
Fouras
7ème édition du Fouras Popeye Beach
rampe des Déportés Cercle Nautique de Fouras Fouras Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
4€/personne en famille
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
7ᵉ édition du Fouras Popeye Beach
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rampe des Déportés Cercle Nautique de Fouras Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 48 61
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English : 7th edition of the Fouras Popeye Beach
7th edition of the Fouras Popeye Beach
L’événement 7ème édition du Fouras Popeye Beach Fouras a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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