Fête de la Mer Fouras
dimanche 9 août 2026 · Fouras
Informations pratiques
Fouras
Fête de la Mer
rampe des Déportés Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
À l’occasion de la Fête de la Mer, une exposition retracera les 220 ans des sémaphores de l’estuaire de la Charente
.
rampe des Déportés Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 48 61 cerclenautiquefouras@netc.fr
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English : Festival of the Sea
On the occasion of the Fête de la Mer, an exhibition will retrace the 220 years of semaphores in the Charente estuary
L’événement Fête de la Mer Fouras a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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