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AGENDA · Fouras

Fête de la Mer Fouras

dimanche 9 août 2026 · Fouras

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
rampe des Déportés
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Tarif

Fouras

Fête de la Mer

rampe des Déportés Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

À l’occasion de la Fête de la Mer, une exposition retracera les 220 ans des sémaphores de l’estuaire de la Charente
  .

rampe des Déportés Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 48 61  cerclenautiquefouras@netc.fr

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English : Festival of the Sea

On the occasion of the Fête de la Mer, an exhibition will retrace the 220 years of semaphores in the Charente estuary

L’événement Fête de la Mer Fouras a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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