Fouras

Super Escapade en Tribu

Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 11:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Le trio Super Escapade en Tribu propose un concert familial mêlant musiques douces et rock, suivi d’un atelier d’initiation aux arts urbains animé par des professionnels.

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Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

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English : Great Tribe Getaway

The trio Super Escapade en Tribu offers a family concert mixing soft music and rock, followed by an introductory workshop to urban arts led by professionals.

L’événement Super Escapade en Tribu Fouras a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan