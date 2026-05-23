Super Escapade en Tribu Fouras
Super Escapade en Tribu Fouras lundi 3 août 2026.
Fouras
Super Escapade en Tribu
Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 11:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Le trio Super Escapade en Tribu propose un concert familial mêlant musiques douces et rock, suivi d’un atelier d’initiation aux arts urbains animé par des professionnels.
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Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
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English : Great Tribe Getaway
The trio Super Escapade en Tribu offers a family concert mixing soft music and rock, followed by an introductory workshop to urban arts led by professionals.
L’événement Super Escapade en Tribu Fouras a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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