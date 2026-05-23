Contes et histoires de pirates et de flibustiers place Carnot Fouras lundi 27 juillet 2026.

Fouras

Contes et histoires de pirates et de flibustiers

place Carnot Kiosque Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 11:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Un tenancier de pub raconte des contes de pirates et de flibustiers, mêlant récits entendus et anecdotes personnelles, accompagnés par un musicien.

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place Carnot Kiosque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

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English : Tales and stories of pirates and buccaneers

A pub owner tells tales of pirates and buccaneers, mixing overheard stories and personal anecdotes, accompanied by a musician.

L’événement Contes et histoires de pirates et de flibustiers Fouras a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan