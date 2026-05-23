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Contes et histoires de pirates et de flibustiers place Carnot Fouras

Contes et histoires de pirates et de flibustiers place Carnot Fouras lundi 27 juillet 2026.

Lieu
place Carnot
Adresse
Kiosque
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Fouras

Contes et histoires de pirates et de flibustiers

place Carnot Kiosque Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 11:00:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Un tenancier de pub raconte des contes de pirates et de flibustiers, mêlant récits entendus et anecdotes personnelles, accompagnés par un musicien.
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place Carnot Kiosque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11  communication@fouras-les-bains.fr

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English : Tales and stories of pirates and buccaneers

A pub owner tells tales of pirates and buccaneers, mixing overheard stories and personal anecdotes, accompanied by a musician.

L’événement Contes et histoires de pirates et de flibustiers Fouras a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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