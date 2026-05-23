Contes et histoires de pirates et de flibustiers place Carnot Fouras
Contes et histoires de pirates et de flibustiers place Carnot Fouras lundi 27 juillet 2026.
Fouras
Contes et histoires de pirates et de flibustiers
place Carnot Kiosque Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 11:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Un tenancier de pub raconte des contes de pirates et de flibustiers, mêlant récits entendus et anecdotes personnelles, accompagnés par un musicien.
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place Carnot Kiosque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
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English : Tales and stories of pirates and buccaneers
A pub owner tells tales of pirates and buccaneers, mixing overheard stories and personal anecdotes, accompanied by a musician.
L’événement Contes et histoires de pirates et de flibustiers Fouras a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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