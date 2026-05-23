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Parade de mascottes Fouras

Parade de mascottes Fouras vendredi 24 juillet 2026.

Adresse
Plage Nord
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Fouras

Parade de mascottes

Plage Nord Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Défilé sur la fête foraine.
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Plage Nord Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11  communication@fouras-les-bains.fr

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English : Parade of Mascots

A parade at the funfair.

L’événement Parade de mascottes Fouras a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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