Fouras

Parade de mascottes

Plage Nord Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Défilé sur la fête foraine.

.

Plage Nord Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parade of Mascots

A parade at the funfair.

L’événement Parade de mascottes Fouras a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan