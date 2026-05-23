Le Clown Chopote place Carnot Fouras

Informations pratiques

Fouras

Le Clown Chopote

place Carnot Kiosque Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 11:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Le clown Chopote donne son ultime spectacle à Fouras après des générations de rires.

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place Carnot Kiosque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

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English : The Clown Chopote

The clown Chopote gives his final show in Fouras after generations of laughter.

L’événement Le Clown Chopote Fouras a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan