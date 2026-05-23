UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fouras

Le Clown Chopote place Carnot Fouras

lundi 20 juillet 2026 · place Carnot · Fouras

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
place Carnot
Adresse
Kiosque
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Tarif

Fouras

Le Clown Chopote

place Carnot Kiosque Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 11:00:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Le clown Chopote donne son ultime spectacle à Fouras après des générations de rires.
  .

place Carnot Kiosque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11  communication@fouras-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Clown Chopote

The clown Chopote gives his final show in Fouras after generations of laughter.

L’événement Le Clown Chopote Fouras a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan

À voir aussi à Fouras (Charente-Maritime)