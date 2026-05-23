Le Clown Chopote place Carnot Fouras
lundi 20 juillet 2026 · place Carnot · Fouras
Informations pratiques
Fouras
Le Clown Chopote
place Carnot Kiosque Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 11:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Le clown Chopote donne son ultime spectacle à Fouras après des générations de rires.
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place Carnot Kiosque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
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English : The Clown Chopote
The clown Chopote gives his final show in Fouras after generations of laughter.
L’événement Le Clown Chopote Fouras a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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