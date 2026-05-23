Exposition Marais et roselières place Bugeau Fouras
Exposition Marais et roselières place Bugeau Fouras lundi 27 juillet 2026.
Fouras
Exposition Marais et roselières
place Bugeau Galerie Les Sapinettes Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 11:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Cette exposition réunit 4 artistes autour des paysages de l’estuaire de la Charente.
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place Bugeau Galerie Les Sapinettes Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 26 81 24
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English : Exhibition: Marshes and reed beds
This exhibition brings together four artists to explore the landscapes of the Charente estuary.
L’événement Exposition Marais et roselières Fouras a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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