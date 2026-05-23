Exposition Marais et roselières place Bugeau Fouras

Fouras

Exposition Marais et roselières

place Bugeau Galerie Les Sapinettes Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 11:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Cette exposition réunit 4 artistes autour des paysages de l’estuaire de la Charente.

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place Bugeau Galerie Les Sapinettes Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 26 81 24

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English : Exhibition: Marshes and reed beds

This exhibition brings together four artists to explore the landscapes of the Charente estuary.

L’événement Exposition Marais et roselières Fouras a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan