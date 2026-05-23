Vide-Grenier du Chat Libre avenue du 11 novembre Fouras
Vide-Grenier du Chat Libre avenue du 11 novembre Fouras dimanche 26 juillet 2026.
Fouras
Vide-Grenier du Chat Libre
avenue du 11 novembre Prairie du Casino Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
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avenue du 11 novembre Prairie du Casino Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine chatsdefouras@gmail.com
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English : Garage sale
L’événement Vide-Grenier du Chat Libre Fouras a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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