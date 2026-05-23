UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-Grenier du Chat Libre avenue du 11 novembre Fouras

Vide-Grenier du Chat Libre avenue du 11 novembre Fouras dimanche 26 juillet 2026.

Lieu
avenue du 11 novembre
Adresse
Prairie du Casino
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif

Fouras

Vide-Grenier du Chat Libre

avenue du 11 novembre Prairie du Casino Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

  .

avenue du 11 novembre Prairie du Casino Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   chatsdefouras@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Garage sale

L’événement Vide-Grenier du Chat Libre Fouras a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan

À voir aussi à Fouras (Charente-Maritime)