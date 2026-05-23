Vide-Grenier du Chat Libre avenue du 11 novembre Fouras dimanche 26 juillet 2026.

Fouras

Vide-Grenier du Chat Libre

avenue du 11 novembre Prairie du Casino Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

.

avenue du 11 novembre Prairie du Casino Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine chatsdefouras@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Garage sale

L’événement Vide-Grenier du Chat Libre Fouras a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan