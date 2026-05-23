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Pétanque 4ème Grand Prix de la Ville avenue du 11 Novembre Fouras

Pétanque 4ème Grand Prix de la Ville avenue du 11 Novembre Fouras samedi 1 août 2026.

Lieu
avenue du 11 Novembre
Adresse
Boulodrome
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Fouras

Pétanque 4ème Grand Prix de la Ville

avenue du 11 Novembre Boulodrome Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Concours de pétanque.
  .

avenue du 11 Novembre Boulodrome Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11  communication@fouras-les-bains.fr

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English : Pétanque: 4th Grand Prix de la Ville

Pétanque competition.

L’événement Pétanque 4ème Grand Prix de la Ville Fouras a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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