Pétanque 4ème Grand Prix de la Ville avenue du 11 Novembre Fouras samedi 1 août 2026.

Fouras

Pétanque 4ème Grand Prix de la Ville

avenue du 11 Novembre Boulodrome Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Concours de pétanque.

.

avenue du 11 Novembre Boulodrome Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pétanque: 4th Grand Prix de la Ville

Pétanque competition.

L’événement Pétanque 4ème Grand Prix de la Ville Fouras a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan